A Brindisi Longhi è tredicesimo

BRINDISI - Buoni risultati per il Rainbow Team alla gare motonautiche disputatesi nel fine settimana a Brindisi.

Il campione italiano Paolo Longhi ha gareggiato per la prima e unica tappa italiana del Campionato Mondiale di Formula 2; si è qualificato al diciannovesimo posto risalendo fino al tredicesimo in gara.

Si tratta di «un risultato più che soddisfacente, oltre alla qualificazione, Paolo ha condotto un’ottima prova. Le condizioni erano difficili per il moto ondoso e il vento che rendevano ancora più complicata una gara già difficile e di alto livello come quella di un Mondiale» ha commentato il team principal Fabrizio Bocca.

È stata invece annullata per i ritardi nel programma la gara della Formula Junior Elite. I ragazzi hanno perciò disputato una gara per il Trofeo in onore della città ospitante non valida, però, per il Campionato Nazionale.

I driver del Rainbow Team Oleg Bocca e Ettore Bo hanno ottenuto ottimi risultati piazzandosi rispettivamente al quinto e al sesto posto.

Ora ai giovani talenti della scuderia casalese si ritroveranno a gareggiare nuovamente il 7 e 8 settembre a Viverone nella cornice del Water Festival 2019, la manifestazione organizzata proprio dal Rainbow Team in occasione del ritorno sulle sponde biellesi del V Gran Premio di Motonautica di Viverone.