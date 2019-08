Cirio a Casale per la sanità monferrina

Dopo l'incontro con i sindaci e gli agricoltori per valutare i danni della grandine, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è diretto a Casale dove una tromba d'aria pochi giorni fa ha scoperchiato 250 metri quadrati di tetto all'Ospedale. Assieme a lui il sindaco Federico Riboldi.

«Sono qui non solo per vedere i danni ma anche per ragionare di futuro, servizi essenziali, il diritto alla salute è uguale sia che si venga da Torino sia che si venga da una provincia» ha detto il governatore.