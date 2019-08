Cirio sull'ospedale di Casale: strutture come questa vanno salvaguardate

Sindaci, amministratori, personale medico e amministrativo hanno fatto da corteo alla visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio all'ospedale di Casale. L'appuntamento è stato inserito in coda a quello di Alessandria per i danni del maltempo. Il meteo nei giorni scorsi non aveva risparmiato nemmeno la struttura casalese, colpita da una violenta tromba d'aria pochi giorni fa e interessata dall'allagamento del reparto di fisiatria.



«In Piemonte grazie al personale abbiamo una sanità di eccellenza, purtroppo non così eccellente come l'organizzazione politica della sanità. In Regione deve essere un'unica sanità, non una di serie A e una di serie B. Al Torinocentrismo non abbiamo sostituito il provinciacentrismo ma un metodo diverso, fatto di buonsenso. Dove ci sono strutture che funzionano come queste bisogna salvaguardarle» ha spiegato il governatore durante la visita.