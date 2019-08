Chiara è Miss Piemonte. E andrà a Miss Italia

MESTRE - Sarà un’alessandrina a rappresentare il Piemonte a Miss Italia: la 20enne Chiara Savino, studentessa di recitazione a Torino dopo gli anni di Ragioneria al ‘Vinci’, ha infatti vinto l’ambita fascia nella selezione effettuata domenica sera a Montecrestese, in provincia di Verbania, davanti a oltre 3mila persone.

Chiara, te lo aspettavi? "Assolutamente no, anche perché tutto è iniziato quasi per gioco, nel febbraio scorso".

E che effetto fa sentire il tuo nome? "È stato bellissimo, ma sconvolgente al tempo stesso. Mi sono emozionata veramente, perché ho davvero cercato questa vittoria. E sono felice anche per mia mamma Marcella e mio papà Vincenzo, che mi hanno seguito in ogni gara. Mentre domenica, per la prima volta, è venuta pure la mia migliore amica Ludovica: un autentico portafortuna. Così, pur essendo già tra Mestre e Jesolo, dove resterò fino al prossimo 6 settembre quando ci sarà la finale in tv su Rai Uno, ancora non ho realizzato che sarò io a rappresentare il Piemonte a Miss Italia".