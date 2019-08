"La via è sbarrata per gli scavi e la clientela non passa più"

ALESSANDRIA - Sono aperti in tante vie del quartiere EuroPista gli scavi del teleriscaldamento: la costruzione della seconda centrale in fondo a via San Giovanni Bosco (dopo quella attiva ormai già da anni al rione Cristo) e l’implementazione dei collegamenti stanno provocando non pochi disagi a residenti e commercianti.

Tra questi, uno - il gestore di un bar di via San Giovanni Bosco - ci ha scritto per evidenziare la propria situazione. E noi siamo andati a trovarlo.

«Purtroppo, con la via chiusa da quasi un mese e il cantiere aperto, la situazione non è certo rosea - spiega Pierangelo Botosso - Oltretutto, l’intervento è cominciato ben prima del previsto, visto che si sarebbe dovuti partire il 19 agosto e, al contrario, la strada è stata sbarrata il 26 luglio. A quel punto, però, sono intervenute pure le ferie, e quindi la realtà è quella che tutti possono vedere passando da queste parti».