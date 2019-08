Li investe e scappa. Poi ci ripensa

ALESSANDRIA - Ha fatto inversione dove non poteva, provocando un incidente che ha coinvolto una moto su cui viaggiavano due 17enni. Invece di fermarsi e prestare soccorso ha pensato bene di ingranare la prima e scappare.

Una fuga durata poco, perché dopo un’oretta si è presentato al comando della Polizia Municipale di Alessandria. Una decisione saggia, visto che se non lo avesse fatto entro 24 ore sarebbe anche potuto scattare l’arresto: a lui, comunque, di lì a poco, sarebbero infatti arrivati velocemente gli agenti della Municipale, visto che qualcuno dei testimoni aveva fotografato il numero di targa di quella Fiat Panda bianca.

Così, F.B., 21 anni, residente in un paese della Fraschetta, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. L’incidente si è verificato martedì scorso 20 agosto, poco dopo le 19, in via Marengo, ad Alessandria.