On the river: ultima settimana di eventi a Casale

CASALE - Giunge al gran finale il palinsesto di eventi di Energica on the River, appuntamenti organizzati da Energica in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato alla passeggiata del Lungo Po, illuminata dal tramonto da un meraviglioso caleidoscopio di luci e colori.

Martedì 27 agosto

Dalle ore 19.30 fino alle 24 ci sarà la presentazione della prima squadra Casale Fbc con Dj set e servizio ristorazione.

Venerdì 30 agosto

Dalle ore 18.30 Let's Po-Ta (AperiMusic e ristorazione) organizzato da Ol Mal de Cò + Vitamina T. Dalle ore 22 Kappa + la Tana del Lupo in concerto (official video clip) a seguire DJ Base (Rap&r'n'B).

Sabato 31 agosto

Dalle ore 18.30 Let's Po-Ta (AperiMusic e ristorazione) organizzato da Ol Mal de Cò + Vitamina T. Dalle ore 22 The Maleducatones in concerto a seguire DJ Lisah Lupix (Rockabilly&punk).

Domenica 1 settembre

Dalle ore 18 fino alle 00.30 ci sarà l'apericena organizzato dal Drop Cafè Avocado.