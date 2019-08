"Tutti i sobborghi saranno serviti dagli scuolabus"

ALESSANDRIA - Tutti i sobborghi avranno lo scuolabus: il confronto tra l’amministrazione comunale e i vertici di Amag Mobilità non è ancora chiuso, ma si può tranquillamente dire che l’allarme lanciato dall’azienda - e dalle forze d’opposizione, Pd e Movimento 5 Stelle in testa - a inizio agosto sta per rientrare.

È il vicesindaco, e assessore alle Partecipate, Davide Buzzi Langhi a guidare le trattative: «Lo avevo detto in tempi non sospetti, quando qualcuno faceva del ‘terrorismo’ e lo ripeto adesso - sottolinea - Nessun sobborgo, nessun paese della cintura di Alessandria sarà privato del servizio scuolabus. Le famiglie devono stare tranquille».

È ufficiale? «Stiamo ancora discutendo con Amag Mobilità, ma quel taglio di 27mila euro sarà girato su altri capitoli di spesa. Spiace solo il fatto che, forse, si siano fatti degli annunci in maniera un po’ intempestiva».