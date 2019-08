Gli anonimi difensori di piazza San Francesco

CASALE - Una settimana fa scrivevamo di un anonimo (o anonima) che in piazza San Francesco aveva collocato un posacenere per contrastare il fenomeno delle cicche di sigaretta gettate impropriamente a terra.

Nei giorni scorsi, l'anonimo eroe che lotta per il decoro della sua piazza preferita è tornato in azione e ha regalato alla città altri due posacenere, uguali al primo, e li ha collocati ad altri due angoli della piazza; anche in questo caso appesi ai grossi vasi pieni di sabbia ha appiccicato un cartello che invita educatamente a usarli.

Il comportamento del cittadino senza nome ha evidentemente dato il buon esempio. Non solo i mozziconi gettati a terra sono diminuiti sensibilmente nelle vicinanze dei cestini ma, poco distante dal monumento di San Francesco Orante, in un'aiuola della piazza, è comparso un nuovo cartello, questa volta scritto a mano, per difendere alcune piantine di setcreasea (dalle caratteristiche foglie tendenti al viola) appena spuntate: «Siamo appena nate, lasciateci crescere. Grazie» il messaggio sul foglietto di carta.