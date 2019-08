Ordinanza di divieto di transito e sosta per i lavori del teleriscaldamento

ALESSANDRIA - Dalle ore 8 di mercoledì 28 agosto e per un periodo di circa un mese (e comunque fino alla fine dei lavori) sarà vietato il transito e la sosta con rimozione forzata nel tratto di via Tonso – nel quortiere Pista – compreso tra via San Giovanni Bosco e via Alcide De Gasperi.

L’ordinanza temporanea in materia di circolazione viabile è stata emessa per la prosecuzione in questa parte della città dei lavori di scavo della rete di Teleriscaldamento.

Tutti gli avvisi ai residenti della zona e la segnaletica stradale conseguente oltre che la sorveglianza, la manutenzione e il ripristo della strada una volta terminate le operazioni sono a carico della ditta che esegue i lavori.

E a questo proposito nelle strade dove gli scavi sono già stati fatti e sono terminati nella zona Pista c’è chi – come il capogruppo del Movimento 5 Stelle Michelangelo Serra – vuole spiegazioni dall’amministrazione comunale per ‘l’esecuzione dei lavori’. Con un sopralluogo, telefonino alla mano per riprendere, attraverso un video su Facebook l’esponente pentastellato mostra come è stata ricoperta la strada, “con materiale edile di scarto, ci sono veri e e propri pezzo di mattoni a copertura di un’area che prima era verde”. Come è possibile?