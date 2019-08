Piazzetta della Lega: "Rifiuti abbandonati e maleducazione"

ALESSANDRIA - Soprattutto nella bella stagione, piazzetta della Lega (in pieno centro storico) è ‘viva’ e molto frequentata sia nelle ore diurne, soprattutto da famiglie con bambini che giocano a palla e corrono in bicicletta attorno all’obelisco o all’edicola, sia nelle ore serali da giovani. Con troppo spesso un abbandono di rifiuti in giro, sulle panchine e per terra, come sottolineato dagli esercizi commerciali che si ritrovano ‘poco decoro urbano’ la mattina in orario di apertura delle attività.

A mettere l’accento su questa situazione è la consigliera comunale della Lega, Chiara Buzzi che con un’interpellanza sottolinea la ‘maleducazione’ e il ‘poco rispetto’ di molti cittadini, chiedendo quindi al sindaco e alla giunta “cosa si intende fare per salvaguardare il monumento ai caduti, che una volta era protetto da corde o catene, per ottenere il rispetto del divieto di giocare a palla e più in generale il rispetto per il decoro urbano” di un punto centrale e di attrazione per la città.