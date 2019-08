Premio "Capriata", la magia del contrabbasso a Tassarolo

TASSAROLO — Domenica a Tassarolo si ripeterà la magia del premio “Carlo Capriata”, che da ormai 16 anni consecutivi porta nel borgo della val Lemme i più grandi contrabbassisti a livello internazionale. Stavolta il prestigioso riconoscimento andrà al maestro Jonas Villegas, contrabbasso co-solista dell’Orchestra della Svizzera italiana (Lugano).

Domenica 1° settembre, alle 21.00, la chiesa di San Nicolao farà da palcoscenico al concerto di Villegas, accompagnato dagli archi dell’Orchestra Classica di Alessandria diretti da Andrea Oddone. In programma musiche di Giovanni Bottesini, Sergej Aleksandrovic Kusevickij e Béla Bartók.

Jonas Villegas nasce in Venezuela nel 1990. Nel 2009 entra al conservatorio di Caracas dove studia con Nestor Blanco e Jose Lopez. Nello stesso anno entra a far parte dell’orchestra Carreño, con cui realizza diverse tournée esibendosi in tutto il mondo, sotto la bacchetta di direttori del calibro di Gustavo Dudamel e Simon Rattle. Nel 2014 si trasferisce a Lugano e da allora collabora con diverse orchestre europee.

A Michele Benzonelli, studente al conservatorio “Verdi” di Torino, andrà il premio “Carlo Capriata” Junior. Nato nel 2000, a cinque anni inizia a studiare contrabbasso presso la scuola Suzuki di Torino. All’età di nove anni viene ammesso al conservatorio sotto la guida del maestro Davide Botto. Ha partecipato al concorso “Werther-Emilio Benzi” nel 2018, dove si è classificato terzo. Ora sta per diplomarsi al conservatorio.

A condurre la serata sarà Enzo De Cicco. Il concerto è organizzato – anche in ricordo di Giuseppe Bruno – da amministrazione comunale, proloco e Orchestra Classica di Alessandria. Rotary Club e Rotaract Gavi-Libarna, oltre alla consegna di un piccolo riconoscimento ai musicisti, devolveranno le offerte al Piccolo Cottolengo di Tortona.