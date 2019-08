"Troviamoci per pulire insieme la città"

ALESSANDRIA - "Vogliamo provare a risvegliare le coscienze di chi ci amministra e dire agli alessandrini che noi per primi possiamo fare qualcosa per la nostra città": per questo, Ruben Sarda e Annalisa Daccà - dopo aver già pulito via Tiziano una settimana fa - lanciano un appello anche via social per "ripulire Alessandria".

Il nuovo appuntamento è fissato per le 17.45 di domani, venerdì 30 agosto, nel piazzale alle spalle del liceo scientifico 'Galilei': "Ha già aderito un buon gruppo di persone, ma ovviamente l'invito è aperto a tutti. Più saremo, più potremo restituire decoro all'area nei pressi della stazione e d'ingresso alla città, che è poi il nostro biglietto da visita".