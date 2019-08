Lavoro e formazione: quattro incontri a Jov@net

OVADA - Formazione e orientamento al lavoro, redazione di un curriculum, il panorama del volontariato ovadese e le questioni amministrative e fiscali per avviare un’associazione. Sono i quattro temi che saranno trattati in altrettanti incontri organizzati nello spazio Jov@net di via Sant’Antonio nell’ambito del progetto “Aperiattivi”. Un format diverso rivolto a soggetti in cerca di lavoro tra 16 e 35 anni di età nell’ambito del progetto promosso da Regione Piemonte. “Puntiamo – spiegano Elisabetta Barca e Mario Oliveri, rispettivamente coordinatrice e operatore dello spazio Jov@net – a coinvolgere i giovani in un ambiente più informale. I quattro temi da trattare derivano anche dalle richieste degli utenti abituali del nostro spazio”. Gli appuntamenti sono previsti per mercoledì 4, 11, 18 settembre e venerdì 13 settembre sempre alle 18.00. Per la partecipazione è preferibile prenotare al 335.66.28.082 oppure alla mail jovanet.ovada@libero.it.