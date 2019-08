Torneo Caligaris: sport e solidarietà in campo

CASALE - E' tutto pronto per la quarantatreesima edizione del Torneo Internazionale Umberto Caligaris.

Le gare, riservate a dodici squadre della categoria allievi, si disputeranno da venerdì a domenica al Natal Palli di Casale.

Nella prima giornata, fischio d’inizio allo Stadio Natale Palli, alle ore 9.30. In campo venerdì il girone A: Pro Vercelli – Alessandria, inaugureranno il torneo. Alle 10.30, subito in campo la Cremonese contro la perdente della prima sfida, infine alle 11.30, sempre i lombardi sfideranno la vincente della prima partita.

Alle 15, scatterà il girone B: Virtus Entella - Torino FC, dopo un’ora la squadra perdente contro il Chievo Verona, sempre i veneti alle 17 saranno opposti alla vincente del primo match.

Sabato via ancora alle 9.30 con il girone C: i padroni di casa del Casale FBC se la vedranno con il Monza, a seguire la perdente opposta ai liguri dello Spezia. Alle 11.30, i perdenti tra piemontesi e lombardi opposti agli spezzini.

Nel pomeriggio alle 15 il girone D: primo match tra i polacchi del Lechia Zielona Gora contro i bianconeri della Juventus. Alle 16, Sampdoria in campo contro la perdente, alle 17, ultimo incontro tra blucerchiati e i vittoriosi di Juve – Lechia.

Alle 18.30 circa, sempre dal ‘Palli’ scatterà la tradizionale sfilata delle squadre, attraversando il centro cittadino, con al seguito la banda musicale e le majorettes. Tutti diretti al Castello dei Paleologi per l’evento di gala, promosso dal main sponsor Energica, insieme all’Asd Caligaris.

Un momento di festa riservato alle sole squadre e agli entourage organizzativi che nel corso di questi mesi si sono mossi per la riuscita del ‘Caliga’.

Domenica 1° settembre, alle ore 10, in campo con le semifinali: vincente girone A vs vincente girone D, seguita dalla sfida tra le prime classificate del girone B e del girone C.

Pomeriggio dedicato alle finali: alle 15, 3°-4° posto e alle 17 l’atto conclusivo della rassegna.

Il biglietto di accesso allo stadio è di 5 € a giornata (15 € per abbonamento tre giornate), acquistabile direttamente al 'Palli'.

Il ricavato dalla vendita dei tagliandi verrà interamente devoluto a Vitas, onlus casalese che presta assistenza ai malati di cancro in fase avanzata e ai loro familiari. Due saranno i premi collaterali, quello 'Energica' dedicato al miglior giocatore e quello 'Vitas' per la squadra più giovane disposta in campo.