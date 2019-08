Collaborare per salvare le eccellenze

TORTONA - Un calderone ribollente di idee ed iniziative, volte a far conoscere meglio in Italia e, perché no, nel mondo tutte le eccellenze di Tortona e dei comuni limitrofi: questa è l'immagine al termine dell'incontro pubblico con l'assessore regionale alla Cultura, al Turismo ed al Commercio Vittoria Poggio e questa è la base da cui il sindaco Federico Chiodi deve partire per realizzare la promessa di concedere al territorio il riscatto che si merita.

Fra bandi per l'apertura di una enoteca regionale, valorizzazione delle tipicità sportive (Coppi), artistiche (Perosi e Pelizza da Volpedo) ed eno-gastronomiche, la domanda è una sola: il tortonese è pronto ad un aumento di popolarità?

