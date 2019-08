Prende il via il 'Casting Day' per il Paulaner Oktoberfest Alessandria

Sabato 7 settembre a partire dalle 9,30, presso il Teatro San Francesco di Alessandria (Via S. Francesco D'Assisi, 15), prenderà il via il “Casting day” per la selezione del personale che lavorerà al primo Paulaner Oktoberfest Alessandria, in programma da giovedì 17 a lunedì 28 ottobre nell’area dell’ex piazza d’Armi (zona aeroporto). Ad occuparsi della contrattualizzazione e delle assunzioni a tempo determinato del personale sarà la Confcommercio Alessandria, che nei mesi scorsi ha già raccolto e filtrato le candidature pervenute.

L’invio delle candidature per entrare a far parte della squadra della prima edizione alessandrina del Paulaner Oktoberfest si è chiuso domenica 18 agosto. Sono risultati 350 i candidati ammessi al “Casting day”, anche se gli organizzatori si sono riservati di aggiungere nell’elenco eventuali altri curricula che perverranno in tempo utile per poter essere presi considerazione. Le mansioni ricercate spaziavano dai camerieri, al personale di sala e cucina, agli spillatori di birra, alle hostess, agli addetti alla logistica, con unici due requisiti di partenza richiesti, quello di aver compiuto la maggiore età e, per gli extra-comunitari, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

“La risposta è stata molto buona – commentano gli organizzatori – Ci sentiamo da una parte soddisfatti, ma dall’altra dispiaciuti di non poter accontentare tutti, dato che le assunzioni interesseranno circa 200 persone. Dall’esperienza degli anni scorsi, soprattutto all’Oktoberfest di Cuneo, abbiamo notato come la maggior parte dei ragazzi assunti si affezioni all’esperienza, forse perché pur essendo un lavoro si svolge in un contesto di festa, ma sicuramente anche perché si è trovata bene, cosa che naturalmente ci fa molto piacere. Quest’anno, ad esempio, circa 3 ragazzi su 4 che verranno assunti al Paulaner Oktoberfest Cuneo hanno già lavorato nelle precedenti edizioni, andamento che conferma un turn over molto basso e una spiccata fidelizzazione del personale all’evento”.

Il Paulaner Oktoberfest Alessandria è la terza tappa, dopo Cuneo e Rende (Cosenza) del progetto “Oktoberfest in Tour”, con cui la Sidevents Srl, che ha l’esclusiva per l’organizzazione di su tutti gli Oktoberfest ufficiali Paulaner che si svolgono in Italia, si propone di offrire alle città italiane l’opportunità di poter vivere l’esperienza unica dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, che con i suoi 7 milioni di visitatori è l’evento più grande del mondo. Per rimanere aggiornati su tutte le novità si può consultare il sito www.oktoberfestalessandria.it e la pagina Facebook dell’evento.