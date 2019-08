Anche Enrico Chiesa per ricordare Stefano Farina

OVADA - Ci sarà anche l'aspetto sportivo, con una sfida sul rettangolo di gioco fra la sezione Arbitri di Novi, che ha annunciato la presenza di Enrico Chiesa, e la squadra Amici di Stefano. Ma la "partita" più importante del "Memorial Farina" vivrà proprio nel ricordo del compianto fischietto ovadese, scomparso - all'età di 54 anni per un male incurabile - nella primavera di due anni fa. Terminata la carriera professionale ha proseguito la sua esperienza nel mondo arbitrale diventando designatore per la Lega di serie C e poi serie B. Il 23 maggio del 2017 i familiari comunicarono la tragica notizia del decesso. A partire dallo scorso anno, su iniziativa di Andrea Oddone, in collaborazione con alcuni sponsor locali, il calendario degli appuntamenti sportivi organizzati in città si è arricchito di questa iniziativa, in programma domenica pomeriggio a partire dalle ore 17.30 presso l'impianto polisportivo del Geirino. Formalmente, con la scopertura di una targa commemorativa, il campo a 11 sarà dedicato a lui. Nel corso della giornata sarà presentata anche la formazione dei "Boys Calcio", che da quest'anno ha una prima squadra che militerà nel campionato di Terza categoria. A seguire è previsto un momento di intrattenimento musicale.