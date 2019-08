Taglio dell'erba: risoluzione con l'impresa

OVADA - Quell'erbaccia alta aveva fatto storcere il naso a più di un cittadino tra la fine della scorsa primavera e l'inizio dell'estate. Vegetazione incolta nelle zone centrali della città, ma soprattutto in periferia. L'argomento era stato anche oggetto di un pepato botta e risposta tra il capogruppo di “Ovada viva”, Pier Sandro Cassulo, e il sindaco Paolo Lantero. Ad intervenire è ora stata l'Amministrazione Comunale che con la determina pubblicata nella giornata di ieri ha provveduto a risolvere il contratto stipulato con l'impresa Compagnia Grandi Appalti Pulizie con sede a Tivoli. Le contestazioni riguardano «le modalità di svolgimento di servizio – si legge nel provvedimento – l'incompletezza dello stesso, le interruzioni e la mancata conclusione delle attività». All'impresa saranno applicate le decurtazioni rispetto alla liquidazione quantificata in base alle parti di servizio non conforme. Sarà individuata anche una nuova ditta.