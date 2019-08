Un tortonese in gara per il top chef di Zanzibar

STONE BEACH - Viene da Tortona uno dei quattro candidati agli “Zanzibar Tourism Awards” nella categoria per il miglior chef: Stefano “Popi” Vio è infatti il responsabile della cucina della Beach House, un ristorante di Stone Town della costa occidentale di Zanzibar con vista sulla spiaggia proprio di fronte all’isola di Pange.

Stefano è in gara per il prestigioso riconoscimento con altri tre chef: un risultato importante per un ragazzo tortonese che ha saputo trasformare la sua passione per la cucina in un lavoro in grado di farlo apprezzare anche all’estero.

“Cucina come se stessi cucinando per te e per la tua famiglia. – sono i consigli che Stefano dà agli aspiranti cuochi nella sua pagina di presentazione sul sito del ristorante – Se non ti piace quello che stai cucinando, non farlo. E non lasciare che nessuno ti separi dalle tue passioni.” Come l’altro suo amore, che rivela nella pagina: la pallacanestro.