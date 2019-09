Cura del verde? L'esempio di Bianca

OVADA - Sono sempre in ottima forma le belle di notte di via Vela. A prendersene cura quotidianamente, come da sette anni a questa parte, c'è Bianca, abitante nella traversa che collega via Ruffini a corso Saracco risiede da quasi il doppio del tempo. Un lavoro fatto di cura e dedizione per assicurare un aspetto gradevole al suo angolo di Ovada.

Lo scorso anno, per il suo impegno, si meritò anche un messaggio di ringraziamento da parte del sindaco Paolo Lantero. «Mi fa piacere – racconta Bianca – che la via sia bella. Il cespuglio al quale tengo di più? Quello sotto all'edicola votiva». Non lo dice Bianca ma il suo impegno è anche una risposta indiretta ai tanti cittadini che si lamentano delle condizioni della città: con un piccolo sforzo da parte di tutti è possibile migliorare le cose.