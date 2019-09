Donna cade dal secondo piano, è grave

CASALE - Una donna è caduta dal secondo piano. E’ stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata all’ospedale in codice rosso. È accaduto verso le 11.45 in via Solferino. Al momento non si conoscono altri particolari.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e accertare cosa sia accaduto. Si dovrà chiarire se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto anticonservativo. Seguono aggiornamenti.