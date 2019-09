Venezia 76: otto minuti di applausi per il 'Joker' di Todd Phillips

VENEZIA - Otto minuti di applausi e standing ovation del pubblico: questa la reazione veneziana dopo la proiezione in anteprima per la Mostra del Cinema di “Joker”, il film di Todd Phillips con protagonista un superlativo Joaquin Phoenix nei panni del nemico storico di Batman.

La pellicola ricostruisce le lontane origini del personaggio, indagandone tra realismo e affabulazione i drammi e le sofferenze psicologiche.

In conferenza stampa Phoenix ammette di non aver mai interpretato prima una figura del genere e di avere impiegato otto mesi per riuscire a costruire il suo ruolo, compresa unaparticolarissima risata, che non si dimentica facilmente: «Si tratta di qualcosa di doloroso, che fatica ad emergere, e abbiamo voluto ricrearla in maniera un po’ nuova. Ho fatto diverse proposte a Todd prima di arrivare alla versione definitiva di quella risata, delle varie e proprie audizioni: non volevo che fosse ridicola e non mi sentivo in grado di farla».

Dopo la Biennale veneziana “Joker” verrà presentato al Toronto International Film Festival, in programma dal 5 al 15 settembre. Per vederlo in sala, invece, bisognerà attendere il prossimo 4 ottobre.

In giornata hanno percorso il red carpet anche Monica Bellucci e Vincent Cassel, temporaneamente riuniti per la presentazione, insieme al regista Gaspar Noé, della versione restaurata e rimontata in progressione cronologica di “Irréversible”, che tanto scandalo ha suscitato nel 2002 per l’esplicita crudezza di alcune scene di abuso sessuale. Anche a distanza di anni la pellicola contribuisce senza dubbio a mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne, rimanendo in ogni caso una visione non facile da metabolizzare.

Oggi, domenica 1 settembre, tra le proiezioni più attese quelle degli episodi 2 e 7 di “The New Pope” di Paolo Sorrentino.