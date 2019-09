Saamo: meno corse al sabato per contenere le perdite

OVADA - Sarà più difficile viaggiare al sabato, tra i paesi e Ovada, specie al pomeriggio. Saamo, azienda del trasporto sempre in cerca di dare sollievo a conti in pesante passivo, è infatti in procinto di tagliare alcune corse per attuare il piano di revisione per limitare le spese. L'amministratore unico dell'azienda, Gianpiero Sciutto, incontrerà presto i sindaci per comunicare il taglio delle corse che potrebbero sparire: il sabato pomeriggio, secondo l'analisi effettuata negli ultimi mesi, vede molti bus viaggiare pressochè vuoti. Come detto l'obiettivo è limitare le perdite che nel 2019 si sono attestate a 211 mila euro costringendo i Comuni, soci dell'azienda, a varare uno stanziamento straordinario per ripianarle. Il piano di ristrutturazione approvato la scorsa primavera prevede di eliminare i passivi tra il 2021 e il 2022, anno in cui si dovrebbe registrare il primo, seppur minimo, attivo.