Il progetto Arte Diffusa continua con la mostra “Tra fiaba e mitologia”

ALESSANDRIA – Sarà inaugurata giovedì 5 settembre alle 18 al Caffè Alessandrino (piazza Garibaldi 39) la mostra Tra fiaba e mitologia di Elsa de Leonardis.

Fabrizio Priano, presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di idee, commenta: “Con la mostra dedicata all’artista Elsa de Leonardis proseguono gli appuntamenti del Progetto Arte Diffusa, eventi dedicati all’arte presso alcuni locali della nostra città. Elsa de Leonardis frequenta da sempre l’arte nelle sue varie manifestazioni esprimendosi nella musica, nella recitazione , nella poesia e nella pittura. Nelle sue opere è evidente la padronanza nell’utilizzo del colore. I suoi dipinti ci trasportano, secondo quanto recita il titolo della mostra, in un mondo di immagini fiabesche, altre mitologiche, alle soglie dell’onirico”.

Nata a Buenos Aires, Elsa de Leonardis si è trasferita in Italia nel 1990, ha lavorato come insegnante coltivando contemporaneamente la sua grande passione: la pittura. È stata scelta per partecipare nell’annuario dei pittori sudamericani per la sua opera ”Donna della campagna”. Ha partecipato a numerose mostre, personali e collettive, come “I colori del Tanaro”, “Colori e musica“ a Cervo Ligure, “Corte Zerbo“ a Gavi Ligure, “Arthospice“, “6° Biennale di Arte contemporanea” e Biennale d’Arte ad Alessandria, così come a numerose mostre, personali e collettive, in diversi comuni della provincia. La sua formazione professionale, fondamentalmente autodidatta, si è arricchita con i corsi fatti in bottega come quello di Bussana Vecchia a San Remo o quello fatto a Buenos Aires con il famoso pittore Jorge Ponce.