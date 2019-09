Medicina e Professioni Sanitarie: al via i test di ingresso

UNIVERSITA' - Si svolgeranno a Novara il 3 (per Medicina e Chirurgia) e l’11 settembre (per le Professioni sanitarie) i test d’ingresso per accedere ai corsi ad accesso programmato della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale. I candidati per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sono 658 per i 180 posti disponibili tra Alessandria (60) e Novara (120).

Per i corsi triennali delle Professioni sanitarie (in totale 1.001) al corso di Infermieristica di Alessandria gli aspiranti sono 70 (90 i posti disponibili).