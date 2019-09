Ovadese Silvanese: nuovo innesto in difesa

OVADA - Arriva dalla Valle Stura il rinforzo per la difesa dell’Ovadese Silvanese. Si tratta del centrale Pietro Pastorino, classe 1992, reduce da due stagioni nell’Arenzano e cresciuto nella Campese “alla corte” di Edo Esposito, protagonista della panchina ovadese per tre stagioni consecutive. La conferma arriva dal direttore sportivo Marco Tagliafico. “Ci siamo accordati, il giocatore si allenerà col gruppo stasera”. Il giocatore rappresenta l’alternativa a Luca Briata, ancora fermo. La formazione condotta dal duo Benzi – Boveri ha molto sofferto due giorni fa nell’esordio ufficiale ad Acqui per la Coppa di Promozione. “Tangredi (l’acquisto più importante nel reparto arretrato ndr) ha un problema muscolare che ci ha consigliato di non rischiarlo – ha spiegato al termine della sconfitta 2-0, il vice allenatore Federico Boveri – In campionato sarebbe stato in campo”. Lo stesso Boveri ha analizzato la sconfitta al cospetto dell’undici termale. “L’Acqui ha giocato meglio ma non ci ha preso a pallonate – prosegue Boveri – Abbiamo anche avuto l’occasione per il 2-1. Noi dobbiamo lavorare e crescere. Il nostro obiettivo è rimanere nella parte destra della classifica”.