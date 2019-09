"Ridiamo decoro alla nostra città". E giovedì si ripete

ALESSANDRIA - L’avevano annunciato - Ruben, Annalisa e i loro amici - che sarebbero tornati in strada, dalle parti del liceo scientifico ‘Galilei’, per restituire decoro a quella zona di città.

Ebbene, detto fatto: venerdì pomeriggio, con Ruben e la sua fidanzata, c’erano pure Giovanni Sarda, Monica Massola, Alessia Cazzulo, Greta Petrozzi, Alessia Gatti, Lara Guidobono, Irene Spagarino, Paola Zanotti, Giorgia Le Caldare, Sofia Gurrera, Lorenza Castellano, Alberto Zenofonte e Sofia Ferrua.

Ma com’è andato il pomeriggio di pulizie? «La giornata ha avuto un esito veramente molto positivo - sottolinea Ruben, che per primo ha cercato di dare il buon esempio - E spero che tutti coloro che ci hanno dato una mano siano soddisfatti del lavoro svolto. Abbiamo riempito otto bidoni del verde, per una capienza complessiva di 1.920 litri, e un bidone dell'indifferenziata da 240 litri. Ringrazio di cuore gli amici che hanno deciso di essere con noi e di darci una mano, ma anche chi per diversi motivi non è potuto venire pur annunciando la propria disponibilità, sperando che possa esserci al prossimo appuntamento».

Oggi, tra l'altro, appuntamento con l'assessore Barosini. E giovedì dalle 18 nuovo ritrovo per le pulizie nell'area dove venerdì verrà allestito 'Aperto per Cultura'.