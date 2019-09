Soldi finiti, la chiesa apre solo per le messe

ALESSANDRIA - Non è solo il Comune a piangere per le casse drammaticamente vuote.

Bilanci in rosso anche alla parrocchia di Sant’Alessandro, in pieno centro e una delle più storiche della città, dove almeno fino a metà mese la chiesa resterà chiusa in settimana per riaprire solo nel weekend, in occasione delle messe.

Con un appello, lanciato anche via social: «L’invito a parrocchiani e amici della nostra comunità è quello di farsi carico di una parte di spese, con offerte libere in base alla disponibilità di ciascuno. Siamo infatti convinti che la scelta di stare aperti, fin quando possibile, sia la migliore». Ce la faranno?