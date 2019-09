Aperto per Cultura, presente anche Alegas

ALESSANDRIA - Anche Alegas, l'azienda del Gruppo Amag che si occupa della vendita del gas e dell'energia elettrica, sarà protagonista venerdì alla quarta edizione alessandrina di 'Aperto per Cultura': il punto informativo sarà allestito all’inizio di corso Roma (presso info point Ascom) a partire dalle 18 fino alle ore 23 circa.

Sabato, poi, Alegas sarà nuovamente presente con un suo desk in piazzetta della Lega dalle 17 alle 19.30, in occasione della presentazione della stagione 2019-20 dell’Alessandria Volley, di cui è sponsor.

"E' per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio - afferma Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo Amag - sostenere in maniera concreta un'iniziativa di grande qualità e 'richiamo' come Aperto per Cultura, capace di accendere su Alessandria e sulla sua offerta culturale, artistica ed enogastronomica i riflettori di un pubblico ampio, che va ben oltre le mura cittadine. Così come l'Alessandria Volley del resto, che negli ultimi anni ha ottenuto una serie di importanti successi sportivi e sta contribuendo alla diffusione, tra le generazioni più giovani e non solo, dei migliori valori dello sport, della competizione positiva e dello stare insieme".

Andrea Innocenti, amministratore unico di Alegas, si sofferma sull'offerta di prodotti e servizi dell'azienda, e sul suo legame con il territorio: "I nostri punti informativi, in occasione degli eventi del weekend, sono significativi del nostro modo di intendere il rapporto con Alessandria e con tutto il nostro bacino di riferimento, peraltro sempre più ampio: a diretto contatto con le persone, per illustrare non solo la nostra proposta competitiva sul fronte gas ed elettricità, ma anche la nostra filosofia aziendale, basata su un rapporto diretto con la clientela. Sia nella fase pre-vendita che in quella post-vendita la presenza diretta di Alegas sul territorio - con sportelli fisici e non solo tramite call center e web - rappresenta un valore aggiunto fondamentale per i nostri clienti e una garanzia di affidabilità e serietà".