Pro Loco: squadra affiatata per due giorni di festa

OVADA - Il temporale di circa tre ore di sabato scorso ha tenuto lontano il pubblico che attendeva “Ovada in Festa” per cui negozi chiusi, nessuna dimostrazione delle palestre New Terspichore, Body Tech e Bee Good, e chiuso lo stand dei ravioli arrostiti di San Giovanni. Il tutto si è pertanto concentrato nel parco “Pertini” dove la Pro Loco di Ovada in collaborazione con la Pro Loco Costa e Leonessa, gli “Amici del Borgo” e La Spira di Tagliolo Monferrato, l'azienda agricola di Tagliolo che ha proposto le sue lumache.

Non si è così tenuto l’atteso concerto con il tributo ai Blues Brothers spostato alla domenica sera con la Scuola Matra di Tagliolo Monferrato. La domenica ha sorriso agli organizzatori per la buona partecipazione. Soddisfatto il Presidente della Pro Loco di Ovada Luca Torello per aver inserito l’evento nel Parco per due giorni, oltre ad aver riunito in un'unica collaborazione più associazioni. Un altro motivo di soddisfazione è la partecipazione di volontari che si sono alternati non solo ai tavoli e nella notte tra lunedì e domenica si sono adoperati per smontare tutto ciò che era stato allestito.

«Un lato positivo è stato dunque individuato – sottolinea Luca Torello – nell’aver coinvolto giovani e meno giovani che potranno essere di aiuto per le prossime feste e per questo li ringrazio. Chiaramente se il tempo ci avesse aiutato, avremmo fatto il boom perché la location è invidiabile e di questo dobbiamo anche ringraziare il Comune di Ovada e la Polizia Municipale». Si attendono qui i prossimi appuntamenti dopo un'estate particolarmente ricca. Grande partecipazione anche all'edizione di Ferragosto del “Mercatino dell'Antiquariato”