Il raduno delle 500 a Monte e dintorni

VALENZA - Teresio Monina, medico noto in tutta Italia, ha passato grande parte della sua vita a Casale Monferrato. La moglie, però, era nata a Monte Valenza e per questo ha sempre avuto un occhio di riguardo verso la frazione valenzana.

Così Monina verrà ricordato con la consegna di una targa alla memoria ai suoi familiari domenica 8 settembre intorno alle 10. L’occasione sarà il ventiseiesimo meeting delle 500, ‘Città dell’oro’ che ospiterà una parata di Fiat 500 ormai auto storiche.

L’incontro, organizzato in collaborazione tra le commissioni di partecipazione di Monte e Villabella, prenderà il via alle 10.30 con un tour in direzione di Valenza dove ci sarà la benedizione delle vetture, proseguirà poi per Fosseto e a Villabella verrà intorno alle 12 offerto l’aperitivo a tutti i partecipanti.

Poi ci sarà il tratto che toccherà Pomaro Monferrato per giungere a Bozzole dove è previsto il pranzo organizzato dalla Pro loco. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto per il rifacimento del pavimento della chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio a Monte.