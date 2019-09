La Boys calcio presenta il settore giovanile

OVADA - Si terrà domani sera, venerdì 6 settembre alle ore 19.30, presso il campo sportivo Moccagatta di Viale Rimembranza la presentazione del settore giovanile dei Boys con i relativi staff tecnici e dirigenziali. Nel corso della serata, spostata dal 31 agosto a venerdì prossimo, l’organizzazione chiede la massima adesione da parte di tutti in quanto il vernissage viene effettuato presso la nuova struttura ormai completata e che arricchisce la struttura. Intanto hanno preso il via gli allenamenti delle squadre giovanili che partecipano all’attività agonistica e a seguire quella non agonistica. Purtroppo spiace che i 2004 di Biagio Micale non siano stati ripescati nel campionato regionale nonostante qualche timida rassicurazione da parte dei vertici regionali al momento della Coppa dopo aver vinto due campionati provinciali ed aver conquistato il secondo posto nella Coppa Piemonte. Giovanili quindi al via nei provinciali con la sola eccezione della Juniores sotto il nome di Ovadese Silvanese che per il secondo anno parteciperà al torneo regionale sotto la guida di Salvatore Magrì. Un campionato più interessante dal momento che sono state inserite anche Gaviese, Acqui e Castellazzo vincitrici o ripescate dai provinciali oltre alle astigiane Canelli e Santostefanese. E’ proprio la Juniores a debuttare sul campo di Silvano d’Orba sabato 14 settembre alle ore 15 contro il Vanchiglia. A presto anche i calendari dei provinciali con i 2004 impegnati a Castelletto d’Orba e le altre formazioni al Moccagatta. A Molare invece debutta il femminile.