La Ludoteca Comunale riapre lunedì 9 settembre

ALESSANDRIA - Riapre lunedì 9 settembre con il consueto orario la Ludoteca C’è Sole e Luna di via Verona 103, gestita dai servizi afferenti l’Assessorato Comunale alle Politiche Giovanili, guidato dall’assessore Cherima Fteita.

Per i bambini da 0 a 4 anni sarà aperta il mercoledì e il venerdì mattina dalle 10 alle 12 e il lunedì e giovedì dalle 16 alle 18.30, per i bambini da 5 a 7 anni il martedì e il venerdì dalle 16 alle 18.30, per i bambini da 8 a 11 anni il mercoledì dalle 16 alle 18.30. Ai gruppi classe (asili nido, scuole dell’Infanzia e primarie) è riservato il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30, per le scuole e progetti su prenotazione il lunedì dalle 9.30 alle 11.30.

“L’attenzione ai bambini e la molteplicità di stimoli educativi che vengono proposti dalla Ludoteca 'C’è Sole e Luna' – dichiara Cherima Fteita, assessore comunale alle Politiche Giovanili – rappresentano senza dubbio un fiore all’occhiello della nostra città. La riapertura di lunedì 9 settembre segna il ritorno alla ordinarietà del servizio erogato, dopo il periodo estivo nel quale è stata elaborata una specifica proposta. In attesa della programmazione per il periodo di 'Autunno 2019', la struttura e gli animatori sono pronti ad accogliere i bambini con interessanti laboratori, attività motorie e giochi”.

Per informazioni:

Ludoteca C’è Sole e Luna - tel. 0131 227216 - email: ludoteca@comune.alessandria.it

Servizio Giovani e Minori - tel. 0131 515770/755 - email: silvia.benzi@comune.alessandria.it