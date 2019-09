Primo giorno di scuola: il saluto di sindaco e assessore

ALESSANDRIA - Lunedì 9 settembre prenderà avvio il nuovo anno scolastico. Per l’occasione il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’assessore comunale ai Servizi Educativi e Scolastici Silvia Straneo porgono il saluto a tutti i bambini e ragazzi, alle loro famiglie e a tutti gli operatori e docenti.

“Un tempo si diceva che la 'scuola è palestra di vita'. Questa dimensione educativa e questo potenziale formativo insito nelle istituzioni scolastiche e, certamente, nelle scuole cittadine meritano di essere particolarmente sottolineati – ha dichiarato il sindaco - La ragione è semplice. Per un verso, questa affermazione mi sembra particolarmente appropriata proprio in riferimento all’avvio del nuovo anno scolastico. Per altro verso, unire la parola 'scuola' con la parola 'vita' crea un binomio davvero formidabile: un nucleo semantico che può costituire una sorta di 'stella polare' utile anche per la nostra comunità alessandrina. Una 'stella polare' innanzitutto per i docenti e tutto il personale a vario titolo coinvolto nella gestione delle scuole affinché guardino con senso di responsabilità, ma anche con il giusto orgoglio, la missione educativa loro affidata: una missione non semplice, ma certamente affascinante perché chiamata a consolidare il patrimonio cognitivo, intellettuale, relazionale, esperienziale, creativo e di sensibilità di vita degli studenti. Una 'stella polare' per gli stessi bambini e ragazzi delle nostre scuole, di ogni ordine e grado, dal momento che l’efficacia dell’apprendimento è direttamente proporzionale all’impegno dell’applicarsi e a quanto ciascuno degli studenti intenda investire su se stesso, allenandosi (in quella meravigliosa 'palestra di vita' che è la scuola) a gestire la complessità della vita senza rinunciare alla ricerca delle proprie più autentiche inclinazioni e, al contempo, vivendo questo allenamento “insieme-agli-altri”, con senso civico, di responsabilità e di altruismo, per quanto possibile. Una 'stella polare', infine, per noi stessi amministratori locali e per l’intera comunità cittadina. Sì, perché la qualità delle esperienze scolastiche si riflette, in un gioco di simmetrie che non andrebbe mai dato per scontato, nella qualità della vita amministrativa e del servizio reso alla comunità, così come nella vivacità e determinazione, nella concretezza e ottimismo degli stessi cittadini e delle loro espressioni sociali, imprenditoriali, culturali e associative. Per tutti questi motivi, giunga ai nostri studenti, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale un sincero e ottimistico augurio di buon inizio del nuovo anno scolastico!”.

“La scuola è luogo di persone, sensazioni, immagini ed esperienze: un luogo fondamentale per la vita di una comunità, per la sua storia e il suo sviluppo nel tempo. È un luogo dove, soprattutto, ognuno è chiamato ad essere 'protagonista': un obiettivo che riguarda i nostri bambini e ragazzi, ma al contempo non esclude affatto il pieno coinvolgimento delle famiglie – ha detto l'assessore Silvia Straneo - Genitori, nonni, familiari dei tanti nostri studenti, insieme ai docenti e al personale amministrativo e tecnico di supporto, ai volontari, ai manutentori, ai ristoratori, ai dirigenti scolastici e amministratori locali… tutti insieme, da lunedì 9 settembre, potremo salutare l’avvio del nuovo anno scolastico anche nella nostra città con la consapevolezza che l’apporto di ciascuno, unito a quello dell’intera comunità alessandrina, contribuirà certamente a rendere arricchente, bella, utile e proficua per ciascuna studentessa e per ciascun studente questa fondamentale esperienza educativa che, da Carlo Magno in poi, cerca di favorire il più possibile 'per ogni ceto sociale' la fruizione del sapere e delle conoscenze”.