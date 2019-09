Un market Conad in via San Paolo

OVADA - Le voci si sono ricorse per mesi, anche in campagna elettorale. Ora la conferma arriva dalla società che si occupa del recupero del quartiere Aie. Nascerà un punto vendita della Conad nella sede l'ex albergo “Italia” di via San Paolo. Si tratterà di uno spazio entro i 400 metri quadrati, un format della cooperativa bolognese specifico per i centri storici. «Vorremmo iniziare i lavori degli interni – spiega Andrea Pesce, amministratore delegato di “Le Aie” - tra ottobre e novembre». Manca ancora l'ok da parte del Comune. «Al momento – prosegue Pesce – non vediamo impedimenti». Sull'argomento la politica si divide. “Ovada viva” ha già presentato una mozione a tutela del piccolo commercio. L'articolo completo su "l'ovadese" in edicola il 5 settembre