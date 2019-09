La banca dati che aiuta a fare ricerca

Il dottor Roberto Guaschino è il direttore della Struttura complessa di Medicina trasfusionale. Ci racconta come funzionano il Centro raccolta materiali biologici (che si occupa, in particolare, di studio del mesotelioma) e il Centro trasfusionale che garantisce al Santi Antonio e Biagio l'autosufficienza ematica: significa che non dobbiamo ricorrere ad altri ospedali per avere sangue. I dettagli sul "Piccolo" di venerdì.