A Palazzo Cuttica le “Minime soddisfazioni narcisistiche” di Cecilia Gioria

ALESSANDRIA - Sarà inaugurata venerdì 6 settembre alle 19.30 a Palazzo Cuttica (via Parma 1) la mostra personale della giovane artista alessandrina Cecilia Gioria intitolata Minime soddisfazioni narcisistiche, un’opera in divenire. È questa la première che CulturAle Asm Costruire Insieme e l’Assessorato comunale alla Cultura, con il sostegno di Amag, presentano nell’ambito del programma delle iniziative realizzate in occasione di Aperto per Cultura.

“Anni fa - spiega Cecilia Gioria, laureatasi a Milano in Fotografia all’Istituto Europeo di Design - ho iniziato la ricerca di un linguaggio fotografico autonomo. Nel tempo però mi sono resa conto che trovarlo non sarebbe bastato, se non fossi poi riuscita a connettere questo viaggio con l’analisi della mia coscienza. È nata quindi un’indagine più articolata, che non ha mai dimenticato le origini della passione per l’immagine, ma che mi ha portata a costruire le basi per raggiungere un mio difficile equilibrio. Pertanto, all’interno del progetto, la fotografia è concepita come uno degli strumenti ma non l’unico per raggiungere questo ambizioso obiettivo”.

I meccanismi della psiche e la manipolazione della realtà diventano protagonisti della ricerca. “Lavorando al recupero di oggetti che hanno segnato la mia infanzia e adolescenza decido di dare loro nuova vita, sfruttando una forma di autoritratto in cui la mia figura fisica lascia spazio a parole e segni”. In questo percorso, fa capire l’artista, diversi tipi di linguaggio si sono via via affiancati alla fotografia e da questo articolato insieme di elementi nascono i primi libri d’artista: Origins e Never Complain e oggetti tra cui La ragazza con lo slittino e Le Cose Semplici.

“L’artista - conclude Cristina Antoni, presidente di CulturAle - intanto è una giovane alessandrina, un’emergente il cui lavoro sta riscuotendo un crescente apprezzamento da parte del pubblico e l’attenzione dei media. Per questo abbiamo voluto la sua opera espositiva qui in città”.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti, insieme alla dirigenza di CulturAle, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e il sindaco di Casale Monferrato e vicepresidente della Provincia Federico Riboldi. E per concludere un aperitivo nel cortile di Palazzo Cuttica preparato da Marengo Gourmand, un brand enogastronomico d’eccellenza dell’alessandrino.

La mostra personale di Cecilia Gioria resterà in città fino al 15 settembre, visitabile dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19. In occasione di Aperto per Cultura sabato 7 settembre l’esposizione sarà aperta dalle 18,30 alle 23.