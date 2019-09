Contravvenzioni per abbandono di rifiuti

TORTONA - Sono oltre trenta i casi di abbandono di rifiuti scoperti in una decina di mesi sul territorio tortonese, con altrettanti reati contestati. Le zone maggiormente utilizzate per l'abbandono illecito sono soprattutto quelle periferiche e nello specifico i siti industriali dismessi.

La norma prevede, per i trasgressori, una sanzione di 150 euro per ogni elemento abbandonato, sia esso un sacco o un oggetto, oltre all’addebito degli eventuali costi per la rimozione nel caso di rifiuti ingombranti.

Dallo scorso novembre è in dotazione alla polizia municipale una serie di postazioni mobili di ripresa, che vengono collocate in punti considerati a rischio, in modo da utilizzare una telecamera nell'individuazione dei responsabili.