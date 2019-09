L'Archicembalo per Handel

ALESSANDRIA - Si intitola ... la dolcezza ancor dentro mi suona il concerto in programma venerdì 6 settembre, alle 21, alll’auditorium Pittaluga del Conservatorio ‘Vivaldi’ di via Parma, interamente dedicato a Georg Friedrich Händel, genio della musica.

Di buon carattere e grande disponibilità, si faceva benvolere in ogni ambiente, e, dulcis in fundo, fu anche molto sensibile alla condizione dei più sfortunati: si occupò del mantenimento di numerosi orfani e fu sensibile ai problemi dei carcerati, molti dei quali ottennero la libertà grazie al suo impegno. A questo personaggio così eclettico è dunque dedicata la serata in programma stasera al ‘Vivaldi’.

Protagonista l’Ensemble l'Archicembalo e l’organista Walter Gatti. Una serata da non perdere, inserita nella decima rassegna Alessandria barocca e non solo... che, spiega Marcello Bianchi «invitiamo a trascorrere con un genio non solo da ascoltare ma da assorbire, per sentirsi pervasi di energia e bellezza».