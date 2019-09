Via Gramsci: mezzi pesanti in un solo senso di marcia

OVADA - Divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 3.5 tonnellate in via Gramsci, nel tratto compreso tra via Torino e via Voltri in direzione tra piazza Castello e a via Voltri stesso. E’ il provvedimento adotta per la viabilità dall’amministrazione comunale che entrerà in vigore dalle 13.00 del 10 settembre e sarà valido fino alla messa in sicurezza del tratto in cui si è verificato il dissesto del muraglione accanto al torrente Stura.