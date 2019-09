Aperto per Cultura, quando la qualità fa la differenza

ALESSANDRIA - Se sono arrivati ad esportarlo anche in altri territori, un motivo ci sarà. Aperto per Cultura si conferma un successo enorme e anche questa quarta edizione ha saputo coinvolgere e appassionare una città intera. Ieri sera tantissima gente ha gremito il centro di Alessandria, dimostrando ancora una volta di apprezzare un format vincente, con le nostre eccellenze in evidenza. Ovviamente apprezzatissima l'offerta enogastronomica, ma anche la componente culturale - con spettacoli, esibizioni e mostre - ha saputo fare la differenza. Qualità la parola d'ordine, abbinata però a tanta quantità e a numeri da record. Per un evento davvero speciale.