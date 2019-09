Arri-gol. E l’Alessandria strappa la prima vittoria

ALESSANDRIA - Prima vittoria stagionale dell’Alessandria, che batte di misura (1-0) il Renate grazie a un colpo di testa di Arrighini all’8’ della ripresa.

Partita bella e vibrante, con i grigi che hanno avuto anche la palla del raddoppio in più occasioni, prima dell’arrembaggio finale dell’undici di Diana, che ha fatto venire qualche brivido ai 2mila del Moccagatta: bravo Valentini in un paio di azioni, poi dopo 4’ di recupero il triplice fischio del direttore di gara ha certificato i tre punti per i ragazzi di Scazzola.

LA CRONACA

Al 28’ grigi vicini al vantaggio con Chiarello, servito da una combinazione Arrighini-Eusepi: il tiro del numero 4 è però debole e centrale, facile preda di Satalino.

Un minuto dopo è invece Cosenza, di testa su calcio d’angolo, a costringere l’estremo ospite a una bella deviazione in tuffo.

Al 33’ è poi Arrighini, in mezzo a un nugolo di difensori avversari, a liberare Eusepi al tiro, ma il centravanti grigio, dopo aver eluso la marcatura di un difensore, calcia di sinistro addosso all’estremo lombardo.

E’ però nel secondo tempo che lo stesso Arrighini fa esplodere il Moccagata: al minuto 8, infatti, l’attaccante frutta una perfetta scodellata di Cambiaso dalla destra e inzucca alle spalle di Satalino.

Proprio Cambiaso al 24’ sfiora il raddoppio, calciando alto sulla traversa un cross basso da sinistra di Suljic.

Brivido per i grigi alla mezz’ora: punizione di Kabashi dai 28 metri sul centrodestra, tiro che prende un effetto pazzesco e palla, con Valentini totalmente spiazzato, che esce a un palmo dall’incrocio opposto.

Al 32’ ancora Renate vicino al pareggio: cross da sinistra di Possenti, Valentini smanaccia e palla che arriva a Damonte, che dai dieci metri vede però la conclusione a botta sicura deviata dal portiere grigio; palla ancora a Damonte, la cui conclusione di testa viene salvata sulla linea da Sciacca.

Al 40’ si riaffaccia davanti l’Alessandria, con una botta da fuori di Castellano che impegna in tuffo l’estremo avversario.

ALESSANDRIA - RENATE 1-0

ALESSANDRIA (3-5-2): Valentini; Dossena (26’st Sciacca), Cosenza, Prestia; Cambiaso (34’st Cleur), Suljic, Gazzi (26’st Castellano), Chiarello (12’st Casarini), Celia; Eusepi (34’st Sartore), Arrighini. A disp.: Crisanto, Ponzio, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, M’Hamsi. All.: Scazzola

RENATE (3-5-2): Satalino; Possenti, Magli, Baniya; Pizzul (9’st Rada), Kabashi, Ranieri (18’st Guglielmotti), Grbac (18’st Maritato), Anghileri (30’st Damonte); Galuppini, Plescia. A disp.: Stucchi, Militari, Pelle, De Sena. All.: Diana

ARBITRO: Cavaliere di Paola

ASSISTENTI: Castro di Livorno e Giuggioli di Grosseto

RETI: st 8’ Arrighini (A)

NOTE: terreno in buone condizioni, giornata coperta ma non fredda; calci d’angolo 6-3 per l’Alessandria; ammoniti Suljic, Prestia, Cosenza dell’Alessandria e Rada, Anghileri del Renate; spettatori 2mila circa (di cui 935 paganti e 983 abbonati); recupero 2’pt + 4’st