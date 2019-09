Bip: da lunedì il nuovo sistema per i biglietti degli autobus

ALESSANDRIA – Entra in funzione lunedì 9 settembre il Bip, sistema di bigliettazione elettronica della Regione Piemonte che consente agli utenti di accedere in modo semplificato ai diversi servizi di mobilità attivi sul territorio regionale. Da questa data Amag Mobilità non rilascerà più agli abbonati il consueto ticket cartaceo, ma una tessera elettronica, valida per ogni tipologia di abbonamento o di biglietto multi corse. Restano esclusi da questo passaggio i servizi di competenza comunale, quali i servizi scolastici e i servizi disabili. Per tutte le tipologie di abbonamento già rilasciate, la validità rimane quella stabilita al momento dell’acquisto.

Il passaggio alla nuova tecnologia dovrà avvenire entro il primo rinnovo o al più tardi entro il 31 dicembre. Saranno disponibili su supporto cartaceo i biglietti di corsa semplice dotati di un Qr code contenente le informazioni indispensabili per poter viaggiare sugli autobus. I biglietti tradizionali e tuttora in circolazione saranno tuttavia utilizzabili transitoriamente fino al 31 dicembre 2019. Oltre quella data cesseranno di validità. Sarà, inoltre interrotto il ticket via Sms. Per accedere alle agevolazioni tariffarie è sufficiente presentare la consueta documentazione.

I mezzi sono già dotati della strumentazione necessaria al funzionamento del sistema Bip, ma sono necessarie alcune regole di comportamento per regolarizzare la propria presenza a bordo dei veicoli ed evitare sanzioni. Occorre salire dalla porta anteriore dei veicoli: la porta posteriore o centrale del veicolo saranno utilizzate solo per la discesa. È necessario timbrare immediatamente all’ingresso in vettura: ogni passeggero avrà l’obbligo di validare il proprio supporto, sia l’abbonamento sia il biglietto di corsa semplice, immediatamente ad ogni ingresso a bordo del veicolo per consentire al sistema di rilevarne la presenza a bordo; quindi se il viaggio prevede il cambio di uno o più mezzi, sia l’abbonamento che il biglietto di corsa semplice devono essere validati ad ogni ingresso in ogni vettura. La ricevuta del pagamento del titolo di viaggio deve essere conservata ed esibita a richiesta.