Servizio Civile: in Comune 9 progetti per 40 volontari

ALESSANDRIA - L’Amministrazione Comunale ha visto approvati e finanziati 9 progetti per 40 volontari relativamente al Bando Ordinario, emesso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, per la selezione di operatori volontari, d’età compresa tra i 18 e 28 anni da impiegare in progetti di Servizio Civile.

Ecco i progetti approvati:

Libri in città: lettori speciali in carcere, in ospedale, negli ambulatori – Biblioteca Civica “Francesca Calvo” sede Piazza Vittorio Veneto 1 - 4 volontari

Una comunità educante – Ludoteca C’è sole e luna sede via Verona 103 (4 volontari) – ReMix “Centro di riuso creativo” sede via Pietro Nenni 72 (2 volontari) - Centro Gioco Bianconiglio sede via Gambalera 74 (4 volontari) - 10 volontari

Un Museo in rosa. Nonne, madri, figlie: generazioni a confronto – Museo Etnografico “C’era una volta” sede piazza della Gambarina 1 - 4 volontari

Visual Cultura – Ufficio Cultura Palazzo Cuttica sede Via Gagliaudo 2 - 4 volontari

Giovani per i Giovani – Ufficio Servizio Civile sede Piazza Giovanni XXIII 6 – 2 volontari

Una Città in Comune: giovani volontari al front-office dell’URP Comunale – Ufficio Relazioni con il Pubblico – sede Urp Piazza della Libertà 1 - 2 volontari

Libero Accesso II: per una cultura della piena accessibilità – Servizio Musei Civici – sede Piazza Vittorio Veneto 1 - 4 volontari 4

Crea(t)tivi: creatività e protagonismo giovanile in città – Ufficio Giovani sede via Gagliaudo, 2 (2 volontari) - Informagiovani – sede piazza della Libertà 1 (2 volontari)- 4 volontari

Noi siamo natura – Giardino Botanico “Dina Bellotti” – sede via Giulio Monteverde 24 - 6 volontari

Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale ed è un’opportunità di partecipazione alla vita collettiva. I giovani del Servizio Civile sono un’ indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del nostro Paese.

La durata dell’esperienza è di 12 mesi e l’assegno mensile previsto, emesso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a favore degli operatori volontari che saranno selezionati, ammonta a 439,50 euro.

Possono partecipare al bando tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni, regolarmente residenti in Italia e in possesso del diploma di scuola media superiore.

Per conoscere nel dettaglio i progetti e le modalità di presentazione della domanda si può consultare la home-page del Comune al seguente indirizzo: www.comune.alessandria.it nella sezione dedicata al Servizio Civile.

Dopo aver individuato il progetto d’interesse, gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 ottobre 2019.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma Dol occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:

i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con Spid con un livello di sicurezza 2, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede

i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Viste le novità introdotte dal Bando 2019, al fine di supportare le difficoltà possibili degli aspiranti volontari, l'Ufficio Servizio Civile del Comune, limitatamente ai propri progetti, mette a disposizione una postazione pc dedicata all'adesione al Bando presso l'Ufficio Servizio Civile di piazza Giovanni XXIII, 6 interno cortile di Palazzo Cuttica al piano terra. Il personale dell’ufficio è a disposizione per un orientamento guidato ai progetti comunali o per semplici informazioni circa l'opportunità del bando.