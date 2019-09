Acqui-Genova: nel weekend tornano i bus sostitutivi

OVADA - Sono gli interventi di manutenzione al binario e alla linea di alimentazione elettrica dei treni a “Quadrivio Torbella”, nei pressi di Genova Sampierdarena, la causa delle modifiche apportate da Trenitalia alla regolare circolazione dei convogli nel fine settimana. In particolare sulla Acqui-Genova è prevista la cancellazione dei regionali - che saranno sostituiti dagli autobus - dalle ore 14.00 di sabato 14 e per l'intera giornata di domenica 15 settembre lungo la tratta di collegamento fra Ovada ed il capoluogo ligure. Il piazzale della stazione sarà il capolinea per i mezzi su gomma provenienti ed in partenza verso il confine con la Liguria e le varie fermate intermedie fino a Brignole. Sarà regolarmente attivo, invece, il servizio ferroviario tra Ovada e Acqui Terme.