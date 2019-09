Sabato alla Coop si raccoglie cancelleria per i bisognosi

Sabato 14 settembre, in 56 punti Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia, torna la campagna “Dona la Spesa speciale Scuola”, raccolta annuale di materiali didattici e di cancelleria per sostenere le famiglie in difficoltà economiche. L’intero ricavato dell’iniziativa verrà consegnato dalla Cooperativa alle Onlus partner a livello locale che provvederanno a distribuirle ai bisognosi. Nel 2018 la campagna ha permesso di raccogliere e donare 70.000 articoli di cancelleria.

Il ritorno a scuola e l’acquisto di materiali indispensabili per l’attività didattica rappresentano per molte famiglie una spesa straordinaria spesso difficile da sostenere. Per tutta la giornata, nei supermercati e negli ipermercati aderenti all’iniziativa, sarà possibile acquistare e consegnare ai volontari e ai Soci Coop presenti presso i punti vendita prodotti di cancelleria e materiali quali risme di carta, colla stick, forbici, penne, pennarelli, evidenziatori, matite colorate, gomme, correttori, temperamatite, cartelline trasparenti, portapenne e astucci.

In provincia di Alessandria “Dona la Spesa speciale Scuola” si terrà nei punti vendita di Alessandria, Casale Monferrato (supermercato e ipermercato) e Tortona.

Ad Alessandria l’iniziativa consentirà ai volontari di Caritas e Associazione Opere di Giustizia e Carità di organizzare dei piccoli kit "scuola" per i bambini delle famiglie che si trovano in difficoltà. «Un segno - dice Giampaolo Mortara, direttore di Caritas Alessandria - un piccolo aiuto alle famiglie che già seguono un percorso di accompagnamento».