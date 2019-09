Casale Città Aperta, edizione speciale

CASALE - Con il primo fine settimana di Festa del Vino del Monferrato Unesco torna con la sua seconda edizione mensile Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Museo Civico.

Sabato 14 e domenica 15 settembre i monumenti visitabili saranno: la Cattedrale di Sant'Evasio, la chiesa di San Domenico (dalle 15,00 alle 17,30), il Teatro Municipale, la Torre Civica, la chiesa di San Michele (sabato dalle 15,30 alle 18,30; domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30). Anche il Castello del Monferrato sarà aperto ad ingresso libero (sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). Palazzo Vitta e la chiesa di Santa Caterina non saranno visitabili.

Domenica, alle ore 15,30 con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, i volontari dell’Associazione Orizzonte Casale proporranno una passeggiata cittadina gratuita alla scoperta dei principali monumenti.

Saranno aperti anche i seguenti musei, visitabili con biglietto d’ingresso o con tessera unica Momu Monferrato Musei: Museo Civico (sabato e domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30), situato nell’ex Convento di Santa Croce affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, che include: la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture) e la Gipsoteca Bistolfi (con 170 sculture in gesso, marmo e bronzo dell'artista casalese Leonardo Bistolfi). Il Museo propone anche la visita a due mostre: “Angelo Morbelli pittore del Monferrato” e “Carlo Vidua una vita in viaggio”. Sinagoga e Musei Ebraici aperti solo domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00: edificata nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto. Percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta (con ingresso da via Liutprando) aperto al pubblico sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 e domenica dalle 15,00 alle 18,00, permette di ammirare preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0142.444.309 – 444.330.