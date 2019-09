Il Movimento Animalista presenta le proposte di revisione delle leggi sul maltrattamento

ALESSANDRIA - Le proposte per migliorare l’attuale legislazione sul maltrattamento degli animali, il ruolo dei volontari e delle guardie zoofile, il funzionamento del nucleo operativo del Movimento Animalista saranno alcuni dei temi affrontati sabato 14 settembre dalle 17 alle 19, nel salone ex Taglieria del Pelo di via Wagner 38/D in occasione della presentazione dei coordinamenti provinciali del Movimento Animalista del Piemonte.

Interverranno Gabriele Merlo, responsabile nazionale del Nucleo Operativo del Movimento Animalista, Roberto Brognano, coordinatore regionale del Movimento Animalista, Gaia Montalto, coordinatrice della provincia di Alessandria, Barbara Ansaldo, coordinatrice della provincia di Asti, Giovanni Barosini, assessore comunale al Welfare, Claudio Malaspina, presidente della Associazione Onlus Ata di Alessandria.

Al termine un rinfresco vegano.