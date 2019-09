Novipiù ko a Biella. E’ allarme infortuni

BIELLA - Ancora una sconfitta per la Novipiù che cede a Biella (83-75) e resta a quota 0 nel girone Verde della SuperCoppa. Ma a preoccupare sono soprattutto gli infortuni. Tomasini ko alla vigilia, Valentini durante la gara e Denegri, al rientro, nuovamente stoppato da un problema alla caviglia. Nell’emergenza la squadra di coach Mattia Ferrari (Esordio senior per Cappelletti e quintetto per Sirchia) ha lottato e cercato di far fronte ai problemi. Dopo un primo tempo di sofferenza, la rimonta nella ripresa e la sconfitta maturata nei possessi finali. Camara chiude con 12 punti e 8 rimbalzi.

Prossimo appuntamento a Casale Monferrato sabato (ore 20), contro la Reale Mutua Torino, ultima sfida del girone di Supercoppa Lnp 2019.

Così Mattia Ferrari: “Sono contento di quello che ho visto da parte della mia squadra. Logico che abbiamo problemi: quando recuperi dopo quasi tre settimane Denegri e si fa nuovamente male diventa un problema, soprattutto se hai già fuori Tomasini e Valentini. Abbiamo dovuto giocare con giocatori fuori ruolo, più di così non potevamo fare. Il precampionato deve insegnare che ci possono essere diverse situazioni da gestire: tutte queste cose possono insegnarci tanto in vista della stagione".

Edilnol - Novipiù 83-75

(20-17, 44-35, 56-56)

Biella: Donzelli 9, Omogbo 18, Berretti 1, Barbante, Bortolani 18, Saccaggi 14, Pollone 5, Massone 10, Polite Jr. 8. N.e.: De Angeli, Bassi, Blair. All. Galbiati

Casale: Valentini 7, Cesana 2, Sirchia 1, Denegri, Battistini 6, Martinoni 9, Sims 17, Roberts 21, Camara 12, Cappelletti, Giombini. N.e.: Avonto. All. Ferrari